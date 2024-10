Ilrestodelcarlino.it - Chiude il ristorante Francesco: al suo posto le biglietterie delle Grotte

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ha chiuso definitivamente le porte il, in via San Vittore, vera perdita per Genga ed il suo hinterland e più in generale per l’entroterra montano. Qui dal 1974 sono state servite pietanze marchigiane sia per menù turistici ma anche per matrimoni o convegni di rilevo internazionale, in uno spazioso locale dotato di tre sale, terrazza panoramica e tavoli all’aperto. Il titolare,Conti, che ha raggiunto ben oltre l’età della quiescenza ed è riuscito in cinque decenni, con la collaborazione della moglie Giuseppina e poi dei figli Christian e Jonathan, a mantenere alto il prestigio di questa storica attività che ha servito almeno tre generazioni.