Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni: Marina spiazza Roberto

(Di sabato 26 ottobre 2024)Ferri eGiordano torneranno ad essere al centro dell'attenzione nel corso delle prossime puntate di Unal. Stando alledella soap opera di Rai 3, in particolare, l'imprenditrice tornerà da Londra in compagnia di Alice e questo spingerÃa sperare di poter ricucire il rapporto con la moglie. Facendo un passo indietro, ricordiamo che il matrimonio di Ferri eè stato messo in crisi dal processo a Lara Martinelli e a Magdalena Kovalenko nell'ambito della compravendita del piccolo Tommaso., per non perdere il bambino, ha cercato di screditare Ida in tribunale con la complicità della zia della ragazza. L'imprenditore, inoltre, ha sedotto Lara per convincerla a cambiare la sua deposizione per far sì che la giovane Kovalenko non ottenesse la custodia di suo figlio.