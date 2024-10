MotoGP: pole position per Bagnaia in Thailandia (Di sabato 26 ottobre 2024) Francesco Bagnaia, secondo nel mondiale, conquista la pole position per la gara sprint e per il Gran Premio di Thailandia. Suo il miglior tempo in qualifica. Il pilota della Ducati ha infranto il record del giro più veloce a Buriram, nel corso di una sessione segnata dalle cadute del leader della classifica generale Jorge Martin (Ducati-Pramac), e Marc Marquez (Ducati-Gresini). "Pecco" precede il compagno di squadra Enea Bastianini. Martin completa la prima riga. Bagnaia è a venti punti da Martin, prima della gara sprint di sabato e del Gran Premio di domenica. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) si è ripreso dopo un tempo deludente venerdì. Autore del miglior tempo nel ripescaggio, si è guadagnato la seconda fila, con il 6° tempo in qualifica. Johann Zarco (Honda-LCR), 12° tempo, scatterà dalla 4° fila. Quotidiano.net - MotoGP: pole position per Bagnaia in Thailandia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Francesco, secondo nel mondiale, conquista laper la gara sprint e per il Gran Premio di. Suo il miglior tempo in qualifica. Il pilota della Ducati ha infranto il record del giro più veloce a Buriram, nel corso di una sessione segnata dalle cadute del leader della classifica generale Jorge Martin (Ducati-Pramac), e Marc Marquez (Ducati-Gresini). "Pecco" precede il compagno di squadra Enea Bastianini. Martin completa la prima riga.è a venti punti da Martin, prima della gara sprint di sabato e del Gran Premio di domenica. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) si è ripreso dopo un tempo deludente venerdì. Autore del miglior tempo nel ripescaggio, si è guadagnato la seconda fila, con il 6° tempo in qualifica. Johann Zarco (Honda-LCR), 12° tempo, scatterà dalla 4° fila.

