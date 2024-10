Maltempo, tracimati torrenti e canali nel Pisano: 15 persone messe in salvo (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Toscana ancora flagellata dal Maltempo. Nella notte una violenta precipitazione nel Pisano ha causato l'esondazione di torrenti e canali con l'acqua che ha invaso strade e abitazioni. Colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Una quindicina di persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco dopo L'articolo Maltempo, tracimati torrenti e canali nel Pisano: 15 persone messe in salvo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Toscana ancora flagellata dal. Nella notte una violenta precipitazione nelha causato l'esondazione dicon l'acqua che ha invaso strade e abitazioni. Colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Una quindicina disono state tratte indai vigili del fuoco dopo L'articolonel: 15inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

