La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2024: Vera è innamorata di Lope ma riuscirà a confessarglielo? Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 27 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Vera non saprà se e come rivelare a Lope i suoi sentimenti. riuscirà a uscire allo scoperto?

Beautiful - Endless Love e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 26 ottobre 2024 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

La Promessa - anticipazioni al 3 novembre : Jana scopre che Don Alonso è suo padre - La Promessa, anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre. Curro sconvolge Jana rivelandole che Don Alonso è suo padre. Maria si sfoga con Catalina per tentare di trovare una soluzione per la data del suo matrimonio con Salvador ma alla fine non ... (2anews.it)

Novità e colpi di scena nella soap spagnola La promessa : anticipazioni del 25 ottobre 2024 - Facebook WhatsApp Twitter Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, i fan della soap opera spagnola La promessa possono prepararsi per un nuovo episodio ricco di intrighi e emozioni. Con una trama avvincente che tiene i telespettatori incollati allo ... (Gaeta.it)

Anticipazioni La Promessa 26 ottobre : Salvador e Maria richiamati per una richiesta fuori luogo - Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 26 ottobre alle 19:40. Ecco ... (Movieplayer.it)