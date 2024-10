La domenica del voto in Liguria: 9 candidati presidente, sfida Bucci-Orlando. Incognita meteo (Di sabato 26 ottobre 2024) Urne aperte da domani dalle 7 del mattino fino alle 23, e poi anche lunedì dalle 7 alle 15, in una Liguria in allerta meteo arancione che andrà a votare per il rinnovo del presidente della Regione e del consiglio regionale. Saranno in totale 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il prossimo governatore per la guida della Regione. Elezioni che arrivano in anticipo di 1 anno rispetto alla scadenza naturale del mandato, dopo le dimissioni di Giovanni Toti in seguito all'inchiesta e agli arresti del 7 maggio scorso. Gli elettori sono così ripartiti tra le province: sul totale, 653.064 sono residenti nella Città metropolitana di Genova, 161.132 nella Provincia di Imperia, 170.806 nella Provincia della Spezia, 216.985 nella Provincia di Savona e 146.614 residenti all'estero. Iltempo.it - La domenica del voto in Liguria: 9 candidati presidente, sfida Bucci-Orlando. Incognita meteo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Urne aperte da domani dalle 7 del mattino fino alle 23, e poi anche lunedì dalle 7 alle 15, in unain allertaarancione che andrà a votare per il rinnovo deldella Regione e del consiglio regionale. Saranno in totale 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il prossimo governatore per la guida della Regione. Elezioni che arrivano in anticipo di 1 anno rispetto alla scadenza naturale del mandato, dopo le dimissioni di Giovanni Toti in seguito all'inchiesta e agli arresti del 7 maggio scorso. Gli elettori sono così ripartiti tra le province: sul totale, 653.064 sono residenti nella Città metropolitana di Genova, 161.132 nella Provincia di Imperia, 170.806 nella Provincia della Spezia, 216.985 nella Provincia di Savona e 146.614 residenti all'estero.

