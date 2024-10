361magazine.com - Grande Fratello, La Talpa e This is me si cambia giorno, ecco il nuovo palinsesto Mediaset

(Di sabato 26 ottobre 2024)ila Novembre.quando andranno in onda IL Gr ande, Lais memento nei palinsestiin vista del mese di novembre. Nuovi programmi e vecchi si alterneranno su Canale 5, come riporta in anteprima TVBlog. Di conseguenza, anche tenendo conto dei programmi della rete Rai, ci sono stati alcunimenti che partiranno dal mese di novembre. Sidella messa in onda del. Inizialmente il reality è partito col doppio appuntamento del lunedì e del giovedì, per poi ridurre la messa in onda solo al lunedì sera. Leggi anche–> Tale e Quale Show, la classica della sesta puntata Adesso però Iltrasloca al martedì e precisamente dal prossimo 12 novembre. Il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda su Canale 5 in prima serata tv.