Elezioni Usa 2024 | le notizie del 26 ottobre

Roma, 26 ottobre 2024 – A dieci giorni dal voto del 5 novembre, i due candidati alla presidenza americana hanno scelto lo stesso 'Swing State' per cercare di racimolare più voti possibili: nella giornata di ieri Kamala Harris e Donald Trump sono volati entrambi in Michigan. Nel suo comizio di Houston, la candidata dem si è concentrata sui diritti delle donne: "Siamo a 11 giorni da un'elezione che deciderà il futuro dell'America, compresa la libertà di tutte le donne di prendere decisioni per il proprio corpo", ha detto dal palco.

WTA Tokyo 2024 - risultati 26 ottobre : la finale sarà tra Zheng Qinwen e Sofia Kenin - Le semifinali dei Pan Pacific Open 2024 di tennis sono andate in scena nella mattinata italiana e sono state così definite le finaliste del torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor di Tokyo, in Giappone: a sfidarsi per il titolo ... (Oasport.it)

Monza-Venezia (domenica 27 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Una delicata sfida salvezza al Brianteo con Monza e Venezia che hanno bisogno di punti per provare a staccarsi dalle ultime posizioni della classifica. Va meglio ai brianzoli che grazie alla doppietta di Dany Mota hanno trovato la prima vittoria ... (Infobetting.com)

Nizza-Monaco (domenica 27 ottobre 2024 ore 17 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il pomeriggio del nono turno di Ligue1 vede in programma il derby della Costa Azzurra tra il Nizza di Haise ed il Monaco di Huetter. Gli Aiglons continuano ad avere difficoltà in Europa dove sono a secco di vittorie sinora e in campionato sono ... (Infobetting.com)

Real Sociedad-Osasuna (domenica 27 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. I baschi vogliono proseguire la risalita - La Real Sociedad vorrebbe chiudere la settimana perfetta, domenica notte nella sua casa, contro l’Osasuna: sono chiari i segnali di risveglio forniti ultimamente dai baschi, che nello scorso turno hanno vinto a Montilivi e che giovedì hanno ... (Infobetting.com)