Valentina, chi era la pallavolista italiana morta a 33 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Social. È lutto nel mondo del Volley salentino dopo la notizia della scomparsa di Valentina Sergi. La pallavolista, residente a Ugento, è stata stroncata da un malore mentre si trovava sotto la doccia. La comunità, ancora incredula per una morte tanto improvvisa e inaspettata, si stringe alla famiglia in cordoglio ricordando con affetto la giovane. () Leggi anche: Ragazza di 14 anni precipita dal tetto di un palazzo e muore: nessuna pista esclusa Leggi anche: “Eccola, è lei”: scomparsa l’11 ottobre, il tragico ritrovamento Dramma nel volley, Valentina Sergi stroncata da un malore La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, a Torre San Giovanni, Ugento. Proprio in un’abitazione di questa località della costa salentina, Valentina Sergi viveva con il compagno con il quale gestiva anche un’attività. Tvzap.it - Valentina, chi era la pallavolista italiana morta a 33 anni Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Social. È lutto nel mondo del Volley salentino dopo la notizia della scomparsa diSergi. La, residente a Ugento, è stata stroncata da un malore mentre si trovava sotto la doccia. La comunità, ancora incredula per una morte tanto improvvisa e inaspettata, si stringe alla famiglia in cordoglio ricordando con affetto la giovane. () Leggi anche: Ragazza di 14precipita dal tetto di un palazzo e muore: nessuna pista esclusa Leggi anche: “Eccola, è lei”: scomparsa l’11 ottobre, il tragico ritrovamento Dramma nel volley,Sergi stroncata da un malore La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, a Torre San Giov, Ugento. Proprio in un’abitazione di questa località della costa salentina,Sergi viveva con il compagno con il quale gestiva anche un’attività.

