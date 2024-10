San Pietro Clarenza sorpreso mentre scavalca un cancello per rubare una bici | arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hannoin flagranza di reato undel posto, pregiudicato, per “tentato furto aggravato”. I fatti sono avvenuti alle 22:00 circa quando la gazzella, che stava percorrendo la via Regione Siciliana, ha visto l’uomo, già noto per i suoi pregressi giudiziari, camminare a bordo strada con il telefono cellulare nelle mani, in direzione di marcia opposta alla loro. I carabinieri dopo averlo riconosciuto, hanno deciso di controllarlo, quindi, si sono diretti verso la rotatoria per effettuare l’inversione di marcia. Il, però, convinto di non essere stato riconosciuto, ha svoltato in una stradina laterale e, raggiunta una villetta, ha adocchiato all’interno una mountain-bike da bambino, decidendo, così, di rubarla.