Calciomercato.it - Non solo Bologna-Milan: allerta meteo Serie A, altri due match sotto osservazione

(Di venerdì 25 ottobre 2024)A, nel weekend si scruta l’: la situazione su tutti i campi, dopoduedi campionatoTiene banco nonla questione, nel weekend calcistico, con il carico di polemiche relativo alla disputa o meno e in quali condizioni deldello stadio Dall’Ara. La situazionerologica infatti in questi giorni non va a condizionare, verosimilmente, soltanto il capoluogo emiliano. NonA,due– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ un autunno di precipitazioni davvero intense e improvvise in diverse zone d’Italia, con problematiche che si sono susseguite già in varie regioni e che aumentano la preoccupazione per quanto potrebbe ancora accadere.