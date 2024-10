Calciomercato Empoli, si lavora per il rinnovo di Ismajli (ricercato da due big italiane) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato Empoli, Ismajli è abbastanza ricercato dalle big italiane: nel mezzo gli azzurri vogliono rinnovare il contratto al difensore Il Calciomercato Empoli vede protagonista di diverse voci il difensore azzurro Ismajli: difensore di 28 anni che sta disputando una grandissima annata con i toscani, e dall’altra parte è nel mirino sia dell’Inter che della Juve. Calcionews24.com - Calciomercato Empoli, si lavora per il rinnovo di Ismajli (ricercato da due big italiane) Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)è abbastanzadalle big: nel mezzo gli azzurri vogliono rinnovare il contratto al difensore Ilvede protagonista di diverse voci il difensore azzurro: difensore di 28 anni che sta disputando una grandissima annata con i toscani, e dall’altra parte è nel mirino sia dell’Inter che della Juve.

DIRETTA Serie A - Empoli-Napoli 0-0 : Ismajli salva LIVE - Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di D’Aversa e il Napoli di Conte in tempo reale Il Napoli è di scena sul campo dell’Empoli nel lunch match domenicale valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida ... (Calciomercato.it)

Empoli-Napoli LIVE 0-0 : Ismajli salva sulla linea ma il migliore in campo è Caprile - Empoli-Napoli 0-0 IL TABELLINO EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colom... (Calciomercato.com)

Calciomercato Empoli - tutti vogliono Ismajli. Due big pronte a trattare per il difensore - Calciomercato Empoli, Ismajli e le sirene di mercato che corteggiano il difensore azzurro. Due big italiane su di lui Come tradizione per il calciomercato Empoli, i gioielli azzurri vengono sempre messi nel mirino di diverse big quando vengono ... (Calcionews24.com)

Ismajli Juve - contromossa dell’Empoli : così vogliono evitare gli assalti dei bianconeri. Le ultime - Ismajli Juve, c’è la mossa dell’Empoli: in questo modo vogliono evitare gli assalti dei bianconeri. Le ultimissime di calciomercato Ci sarebbe anche Ardian Ismajli tra i nomi valutati dalla Juventus per la difesa. L’albanese, attualmente in forza ... (Calcionews24.com)