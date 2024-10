Aggiudicati i lavori nel centro storico di Monte Castello, riqualificazione da 460mila euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'amministrazione comunale di Mercato Saraceno informa sono stati Aggiudicati dalla stazione unica appaltante i lavori relativi all'appalto per la "Manutenzione straordinaria di via Rossini e Piazza della Libertà " nel centro storico di Monte Castello. L'importo totale dell'intervento è di 460.000 Cesenatoday.it - Aggiudicati i lavori nel centro storico di Monte Castello, riqualificazione da 460mila euro Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'amministrazione comunale di Mercato Saraceno informa sono statidalla stazione unica appaltante irelativi all'appalto per la "Manutenzione straordinaria di via Rossini e Piazza della Libertà " neldi. L'importo totale dell'intervento è di 460.000

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Frane - 980 mila euro per la messa in sicurezza a Raccuja : aggiudicati i lavori - Possono finalmente partire a Raccuja, i lavori per il consolidamento del centro abitato delle due frazioni di San Nicolò-Carrovetta e Fossochiodo. Un altro risultato conseguito dalla Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico che ha al suo ... (Messinatoday.it)

Caviate - nuovo futuro? Aggiudicati i lavori per passerella e piattaforma - Il futuro delle Caviate di Lecco è più vicino. Si è conclusa la procedura negoziata su Sintel Aria, indetta per la realizzazione di una piattaforma e di una passerella a lago in località Caviate, nell'ambito del progetto denominato 'MIL – ... (Leccotoday.it)

Aggiudicati i lavori : 80 nuovi loculi al cimitero di Piano Gatta - 25 le salme al momento in deposito - I lavori per realizzare 80 nuovi, indispensabili, loculi al cimitero comunale di Piano Gatta, ad Agrigento, sono stati appaltati. E anche in maniera definitiva. Del cantiere, dopo aver offerto un ribasso d'asta del 7,20% e quindi l'importo ... (Agrigentonotizie.it)

Asea - il presidente Mastrocinque : “Aggiudicati i lavori per la frana in sponda destra alla diga di Campolattaro” - Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente dell’Asea (ente gestore della Diga di Campolattaro), Giovanni Mastrocinque, comunica che sono stati aggiudicati i lavori per il piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda ... (Anteprima24.it)