A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo Giannasi cambia proprietà: chi ci sarà alla guida adesso (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Milano lo storico marchio del pollo allo spiedo "Giannasi" cambia proprietà. Il chiosco, che ha aperto nel 1967 in piazza Buozzi, vende la maggioranza al Gruppo Finiper Canova, azienda che opera nella grande distribuzione.

