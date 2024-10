A Foggia l'evento 'Halloween Dogs & Cats' dedicato agli amici a quattro zampe (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 27 ottobre a partire dalle10 presso il parco di via Imperiale a Foggia, si terrà la manifestazione ‘Halloween Dogs & Cats’ organizzata dall'associazione ‘Guerrieri con la Coda’. Si tratta di un evento interamente dedicato agli amanti degli animali e alle loro adorabili mascotte, in occasione Foggiatoday.it - A Foggia l'evento 'Halloween Dogs & Cats' dedicato agli amici a quattro zampe Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 27 ottobre a partire dalle10 presso il parco di via Imperiale a, si terrà la manifestazione ‘’ organizzata dall'associazione ‘Guerrieri con la Coda’. Si tratta di uninteramenteamanti degli animali e alle loro adorabili mascotte, in occasione

