(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sale da 5 a 10 euro il nuovo ticket a Venezia per i turisti che prenotano tardi. Il costo resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. Sono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà obbligatorio pagare il contributo di accesso al centro storico Venezia, con l'esclusione delle isole e

Venezia - nuovo ticket a 10 euro per i turisti che prenotano tardi - Coprirà tutti i ponti e i weekend fino a fine luglio Sale da 5 a 10 euro il nuovo ticket a Venezia per i turisti che prenotano tardi. Il costo resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. I giorni in cui si pagaSono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà […]. (Sbircialanotizia.it)

Nuovo bando della Regione Friuli Venezia Giulia : 10 milioni per le assicurazioni contro il maltempo - Ultimo aggiornamento il 23 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . L’obiettivo è non solo di offrire un aiuto immediato ai cittadini colpiti da calamità, ma anche di incentivare una cultura della prevenzione e della protezione patrimoniale attraverso l’uso delle assicurazioni. (Gaeta.it)

Aldo Coppola, atelier di lusso e bellezza all'ultimo piano dell'Ovs: «Quando lo vidi era una caverna, ho accettato la sfida» - VENEZIA-«É il più bel negozio di Ovs che abbiamo, nella città più bella del mondo. E sta andando molto bene, al di sopra le nostre aspettative». A sei mesi dall'apertura dello store di Rialto, in ... (ilgazzettino.it)

Affitti brevi, Airbnb al Comune: «Collaboriamo, regole troppe severe non servono, pronti a condividere i dati del portale» - VENEZIA - «Abbiamo visto in luoghi come New York gli impatti negativi su residenti, host e ospiti che le regole possono avere quando diventano troppo restrittive. Crediamo che, ... (ilgazzettino.it)