Rafa Leao, il colloquio che scuote il Milan: chi ha incontrato Furlani (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un'altra prestazione non alla sua altezza contro il Club Brugge. Rafa Leao ha deluso ancora. È uscito dopo un'ora senza incidere (giusto un paio di strappi verso l'area avversaria), poi con l'umore nero è andato subito negli spogliatoi senza partecipare al saluto della squadra al triplice fischio, dopo la vittoria per 3-1 sulla formazione belga. L'ex Lille è giù di morale, ma il club continua a credere in lui. Secondo La Gazzetta dello Sport nella giornata di mercoledì l'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, ha avuto un colloquio con l'entourage del calciatore. Il dirigente ha ribadito questo concetto sostenendo che Rafa sia il più bravo giocatore in squadra, ma per recuperarlo al meglio il club avrebbe chiamato in soccorso anche Paulo Fonseca, perché Leao e il tecnico ritrovino un feeling vincente, senza però intervenire nelle scelte tecniche.

