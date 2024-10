Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: scuole chiuse, rinviata Bologna-Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuova perturbazione atlantica in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani 25 ottobre, indica un avviso meteo della Protezione civile, sono previsti temporali su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, specialmente sul settore appenninico centro-occidentale di quest’ultima. Ci saranno rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. allerta arancione in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto Valutata per la giornata del 25 ottobre allerta arancione per rischio idrogeologico su Liguria orientale, ampi settori della Toscana e dell’Emilia-Romagna, e sul Veneto sud-occidentale. allerta gialla su Umbria, parte di Toscana, Emilia-Romagna, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale e settori del Veneto. Lettera43.it - Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: scuole chiuse, rinviata Bologna-Milan Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)perturbazione atlantica in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani 25 ottobre, indica un avvisodella Protezione civile, sono previsti temporali su Piemonte, Liguria ed, specialmente sul settore appenninico centro-occidentale di quest’ultima. Ci saranno rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.arancione in Liguria, Toscana,e Veneto Valutata per la giornata del 25 ottobrearancione per rischio idrogeologico su Liguria orientale, ampi settori della Toscana e dell’, e sul Veneto sud-occidentale.gialla su Umbria, parte di Toscana,, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale e settori del Veneto.

