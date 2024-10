La terza edizione di Zenzero Fest chiude con gli: “Gli invisibili di San Zeno” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Si ispira alla vera storia di Federico Giorio - procuratore legale veronese che difese la povera gente contro le sopraffazioni, arrivando a denunciare la corruzione della pubblica sicurezza - Alessandro Maurizi con il suo “Gli invisibili di San Zeno” (Mondadori), giallo storico avvincente, che domenica 30 ottobre chiude la terza edizione di Zenzero Fest. Ed è nella Verona di fine Ottocento che Maurizi, ispettore di polizia e scrittore, ambienta la sua storia in cui la realtà si fonde con la fantasia, facendo di Giorio un personaggio letterario che indaga su una serie di omicidi che insanguinano la città, mentre sullo sfondo migliaia di miserabili vengono ingannati da ricchi faccendieri a emigrare in Sudamerica con la promessa dell’Eldorado. Lanazione.it - La terza edizione di Zenzero Fest chiude con gli: “Gli invisibili di San Zeno” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Si ispira alla vera storia di Federico Giorio - procuratore legale veronese che difese la povera gente contro le sopraffazioni, arrivando a denunciare la corruzione della pubblica sicurezza - Alessandro Maurizi con il suo “Glidi San” (Mondadori), giallo storico avvincente, che domenica 30 ottobreladi. Ed è nella Verona di fine Ottocento che Maurizi, ispettore di polizia e scrittore, ambienta la sua storia in cui la realtà si fonde con la fantasia, facendo di Giorio un personaggio letterario che indaga su una serie di omicidi che insanguinano la città, mentre sullo sfondo migliaia di miserabili vengono ingannati da ricchi faccendieri a emigrare in Sudamerica con la promessa dell’Eldorado.

"Creiamo un futuro di uguaglianza". Al via la terza edizione di Oxfam festival - Un’occasione per riflettere sul disastro umanitario in corso a Gaza - dove Oxfam opera dalle prime ore della crisi in aiuto della popolazione - attraverso voci e storie di coraggio e resilienza della popolazione civile colpita dal conflitto. A intervallare le performance musicali nel corso di tutta la serata saranno infatti anche altre voci di chi sta vivendo la catastrofe umanitaria in corso, lette da Chiara Baschetti, tra le protagoniste della serie di Rai 1 Il paradiso delle signore e Claudia Zanella, tra i protagonisti del film di Michela Andreozzi Cento anni di Luce. (Lanazione.it)

Film Impresa - parte la terza edizione. presidente di giuria Caterina Caselli - Il lavoro crea comunità. Temi molto interessanti. Insomma: un cinema utile. “L'abbiamo scelta perchè incarna quei valori d'impresa che sono importanti per tutti. L'idea geniale è stata quella di dar voce e volto alle nostre aziende italiane anche sullo schermo, dove in qaesti anni, abbiamo visto racconti inediti sul valore, i sacrifici e gli ideali dell'Italia nel mondo. (Liberoquotidiano.it)

L’impegno civile della letteratura a Salerno - via alla terza edizione. Polito ricorda la lezione di De Gasperi - La rassegna prosegue lunedì 18 novembre con Enrico Brizzi autore di “Due” HarperCollins. Tra le sue pubblicazioni recenti, ricordiamo: Riprendiamoci i nostri figli (Marsilio, 2017), vincitore del premio Cesare Pavese, Prove tecniche di resurrezione (Marsilio, 2018), Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019) e Le regole del cammino (Marsilio, 2020). (Ildenaro.it)