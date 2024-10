Inter-Juventus, tutti gli indisponibili: chi salterà il derby d'Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inter-Juventus, si sa, non è mai una partita come le altre. Quella tra nerazzurri e bianconeri è una rivalità che va avanti da sempre, con gli incroci tra le due formazioni sempre particolarmente sentiti dalle rispettive tifoserie. A maggior ragione in un contesto, come quello attuale, in cui in Today.it - Inter-Juventus, tutti gli indisponibili: chi salterà il derby d'Italia Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), si sa, non è mai una partita come le altre. Quella tra nerazzurri e bianconeri è una rivalità che va avanti da sempre, con gli incroci tra le due formazioni sempre particolarmente sentiti dalle rispettive tifoserie. A maggior ragione in un contesto, come quello attuale, in cui in

Damascelli : «Inter-Juventus? Penso ad una frase di Emilio Fede!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Damascelli commentando i due giorni di Champions League di Inter e Juventus, anche in ottica scontro diretto, cita Emilio Fede. Su Radio Radio Mattino Sport e News, interviene a tal proposito Tony Damascelli: «Questa partita ti dice che ti servono i titolari veri al livello internazionale, mentre in Italia puoi giocare con qualche riserva, al livello internazionale la paghi. (Inter-news.it)

Atletico Madrid-Lille - Guida (e Pairetto al VAR) la combina grossa a 4 giorni da Inter-Juventus - Su tutte le furie Simeone: “Non c’è fallo di mano, non c’è niente, errore brutale dell’arbitro, non c’è fallo di mano, non c’è niente”. “Non so cosa abbia fischiato”, ammette incredulo Oblak. Decisamente non un avvicinamento al Derby d’Italia dei più tranquilli per Marco Guida, il fischietto designato per dirigere la sfida di domenica alle ore 18:00 tra Inter e Juventus. (Sportface.it)

Infortuni Inter - il punto su 4 giocatori per la Juventus : 2 rientri? – TS - Qui per il punto sugli infortuni di Tuttosport, in vista del derby d’Italia con la Juventus. LA SITUAZIONE – Verso Inter-Juventus, match che arriva subito dopo la vittoriosa trasferta di Berna contro lo Young Boys. Occhi ovviamente su Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)