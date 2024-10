Il Giro d’Italia torna a correre nel Reggiano. Castelnovo Monti sarà arrivo di tappa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un traguardo sotto la Pietra di Bismantova e il giorno successivo un inchino ai castelli matildici. sarà un Giro d’Italia 2025 che parlerà doppiamente Reggiano. Il percorso della corsa di ciclismo più amata del Paese è in via di definizione e verrà svelato ufficialmente il 12 novembre a Roma, ma c’è una certezza: il 21 maggio l’arrivo di quella che dovrebbe essere l’undicesima tappa, sarà a Castelnovo Monti. La carovana rosa partirà dalla Versilia (Camaiore o Viareggio, ancora da stabilire) dopo la prova a cronometro Pisa-Lucca; poi entrerà nel nostro territorio scollinando sul Passo delle Radici, dirigendosi verso Toano, Carpineti e infine nella capitale dell’Appennino tanto cara a Dante Alighieri. Qui, proprio in questi giorni, sono attesi gli emissari di Mauro Vegni – direttore della kermesse organizzata da Rcs – per i sopralluoghi sulle strade con l’amministrazione locale. Ilrestodelcarlino.it - Il Giro d’Italia torna a correre nel Reggiano. Castelnovo Monti sarà arrivo di tappa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un traguardo sotto la Pietra di Bismantova e il giorno successivo un inchino ai castelli matildici.un2025 che parlerà doppiamente. Il percorso della corsa di ciclismo più amata del Paese è in via di definizione e verrà svelato ufficialmente il 12 novembre a Roma, ma c’è una certezza: il 21 maggio l’di quella che dovrebbe essere l’undicesima. La carovana rosa partirà dalla Versilia (Camaiore o Viareggio, ancora da stabilire) dopo la prova a cronometro Pisa-Lucca; poi entrerà nel nostro territorio scollinando sul Passo delle Radici, dirigendosi verso Toano, Carpineti e infine nella capitale dell’Appennino tanto cara a Dante Alighieri. Qui, proprio in questi giorni, sono attesi gli emissari di Mauro Vegni – direttore della kermesse organizzata da Rcs – per i sopralluoghi sulle strade con l’amministrazione locale.

