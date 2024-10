Erba alta e insetti alla scuola dell'infanzia: genitori infuriati | VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il plesso dell'infanzia Unrra Casas di Aversa versa nel totale degrado. I genitori denunciano la presenza di Erba alta che ormai ha invaso completamente le passerelle per il transito degli alunni all'interno dell'istituto. Una situazione che provoca problemi igienico-sanitari favorendo il Casertanews.it - Erba alta e insetti alla scuola dell'infanzia: genitori infuriati | VIDEO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il plessoUnrra Casas di Aversa versa nel totale degrado. Idenunciano la presenza diche ormai ha invaso completamente le passerelle per il transito degli alunni all'interno'istituto. Una situazione che provoca problemi igienico-sanitari favorendo il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biblioteca di Erba, le iniziative rivolte ai bambini e alle scuole primarie - ERBA – Segnaliamo le iniziative della Biblioteca comunale “Giuseppe Pontiggia” rivolte ai bambini 0-6 anni e ai ragazzi delle scuole primarie di Erba: Riprendono le letture ad alta voce a cura dei vol ... (msn.com)

Anche una biscia tra l'erba alta di Coriano - Riceviamo e pubblichiamo: " Dall’erba ormai alta più di una persona spunta questa simpatia bestiolina a pochi passi dalla Chiesa frequentatissima di Via Pacchioni ". (forlitoday.it)

Inter-Juventus, Marotta: "Non sarà un match determinante" - Young Boys-Inter si svolge su un campo in erba sintetica, un terreno di gioco che non si trova ... è garantito dal momento in cui gli strumenti che tu utilizzi sono di alta qualità e di eccellenza. (sport.sky.it)