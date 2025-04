Mauro esalta | De Vrij straordinario Inter dotata di ‘quei particolari’!

Mauro si è pronunciato in merito alle scelte a disposizione di Simone Inzaghi per i tanti impegni della sua Inter. Di seguito il suo commento.LA ROSA – Massimo Mauro si è espresso a Pressing sulla profondità della rosa dell'Inter. L'ex calciatore ha posto l'accento, a proposito di quest'aspetto, sulla bontà delle scelte su cui il tecnico Simone Inzaghi può contare nell'affrontare le varie competizioni in cui la sua squadra è ancora in corsa: «Si sta parlando di De Vrij, Bisseck, Frattesi, cioè giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Guardate l'Intervento di De Vrij: quel colpo di testa (con cui ha salvato sul tiro a colpo sicuro di Piccoli, ndr.) è una giocata da giocatore straordinario, sono quei particolari che in una grande squadra non possono mancare».Mauro sottolinea l'importanza del gesto di De Vrij in Inter-CagliariLA CONVINZIONE – Mauro ha poi proseguito soffermandosi sulla giocata di De Vrij sul tiro di Roberto Piccoli.

