Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 10:25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaapriamo con un incidente sull'Aurelia con code da Malagrotta Piazza Irnerio sulla Pontina versocode tra Pomezia Castelno e verso Latina code da Castel di Decima e via di Pratica anche per un'auto in panne sulla 91Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana Verso il raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza anche su di Ostiense incidente code altezza via di Acilia Verso il raccordo anulare e ci spostiamo proprio sulla raccordo dove in interna per traffico intenso code tra casse Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina mentre in esterna code tra il bivio per la 24 al Prenestina tra Aurelia e traFiumicino e a 24 in Piazzacode sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est sulla Appia tra via dei Laghi raccordo anulare sulla via Pindaro e via di Malafede sulla Flaminia coda altezza Malborghetto è dal raccordo a via dei Due Ponti ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.