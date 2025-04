Oasport.it - Enrico Gasparotto: “L’Amstel era perfetta per me. Pellizzari può diventare l’erede di Roglic”

Leggi su Oasport.it

Abbiamo raggiunto, capo dei diesse della Red Bull – BORA-hangrohe.in carriera, tra le altre, vanta due Amstel Gold Race, un tricolore e un Giro d’Italia in ammiraglia con Hindley. Oggi il 43enne friulano è una delle figure di riferimento della squadra di Ralph Denk, in cui coordina ben 29 corridori tra strategie e programmazioni. Non lo vedremo in ammiraglia alla Corsa Rosa (farà il Tour, ndr), ma da casa guiderà il Team verso il secondo successo in rosa di Primoz, attorno al quale costruiranno una squadra che possa supportare lo sloveno nel miglior modo possibile; non escludendo la possibile partecipazione di Giulio, attualmente in ritiro sul Teide.Hai vinto due volteGold Race: cosa rendeva quella corsa così speciale per te?“Quando per la prima volta sono andato alnel 2009 in supporto a Damiano Cunego, mi sono trovato subito a mio agio, il percorso era perfetto per le mie caratteristiche.