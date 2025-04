Ilfattoquotidiano.it - “Mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, pensai ‘e chi è’? Mi innamorai di lei. Vasco Rossi a Sanremo mi accennò: sei troppo bello”: così Francesco Renga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è pronto a celebrare insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, il brano con cui nel 2005 vinse il Festival di, con il tour “Angelo-Venti”, che prenderà il via il 31 maggio a Piazza Armerina e proseguirà tutta l’estate in diverse città italiane.“Non era previsto che andassi al Festival, me lo chiese Bonolis. – ricorda l’artista a Il Corriere della Sera – Ero impreparato. Figuriamoci se mi aspettavo il primo posto. Capii che stava succedendo qualcosa quando, dietro le quinte, D’Alessio mi mise a posto la giacca. Ue? guaglio? hai vinto. E io: Che c. dici Gigi?”. E sempre a proposito di quel2005 un aneddoto divertente: “era il superospite. Ci incrociamo al volo nel casino della sala stampa. E mi dice una cosa assurda: Tu sei“.