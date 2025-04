Il vero problema di Andrea Sempio | la rivelazione in tv | Video

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Se ne parla a "Zona Bianca", programma di attualità e approfondimento di Rete4, condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. In studio, tra gli ospiti, c'è anche il direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani, che spiega la posizione di Sempio, dopo che tracce del suo dna sono state rilevate sotto le unghie della vittima: "Io l'unica cosa che posso dire è che, se avvenisse un delitto vicino casa mia, probabilmente non ci penserei di tenere lo scontrino, il fogliettino del parcheggio di mio figlio per quattordici mesi.

