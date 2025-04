Diciannovenne ucciso sindaco Cesa | Troppe armi in mano ai minori

minori abbiamo la disponibilità di armi”. Un commento amaro quello del sindaco di Cesa (Caserta) Enzo Guida, che interviene sull’omicidio del 19enne Davide Carbisiero e sul fermo di un 17enne, accusato del delitto.“Al momento – dice il sindaco – non si conoscono le ragioni di un simile gesto. Sappiamo che le forze dell’ordine ed i magistrati hanno lavorato e stanno lavorando in maniera professionale ed incessante per fare luce su questa drammatica vicenda. Avere a Cesa un territorio coperto, per ora, dall’80% da telecamere di video-sorveglianza, ha rappresentato un utile supporto alle indagini. Anteprima24.it - Diciannovenne ucciso, sindaco Cesa: “Troppe armi in mano ai minori” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Perdere la vita a 19 anni resta sempre un fatto inspiegabile, qualsiasi siano le circostanze in cui avviene un simile fatto. E quel che sconcerta è la facilità con cui deiabbiamo la disponibilità di”. Un commento amaro quello deldi(Caserta) Enzo Guida, che interviene sull’omicidio del 19enne Davide Carbisiero e sul fermo di un 17enne, accusato del delitto.“Al momento – dice il– non si conoscono le ragioni di un simile gesto. Sappiamo che le forze dell’ordine ed i magistrati hanno lavorato e stanno lavorando in maniera professionale ed incessante per fare luce su questa drammatica vicenda. Avere aun territorio coperto, per ora, dall’80% da telecamere di video-sorveglianza, ha rappresentato un utile supporto alle indagini.

