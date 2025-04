Secoloditalia.it - Fabrizio Quattrocchi, 21 anni dopo: la lezione dell’eroe italiano resta scolpita nella nostra memoria (video)

«Vi faccio vedere come muore un»: la sua frase è rimastadi tutti gli italiani. Ricorre oggi il ventunesimoversario dell’uccisione di, componente di una compagnia privata rapito a Baghdad insieme ad altri tre italiani il 12 aprile del 2004.Leggi ancheDefinire "mercenario" l'eroeè diffamazione: 248 querele, prima condannaCrosetto: "Non abbiamo scorte e risorse per la Difesa, il 2% del Pil è un punto di partenza"Il sequestro die di Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Salvatore Stefio, fu compiuto dalla Brigata Verde del Profeta, una delle sigle di riferimento del gruppo terrorista islamico di Al Qaeda. Al momento del rapimento, i quattro si trovavano in Iraq già da alcuni mesi. Perquella era la prima missione all’estero.