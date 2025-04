Ilaria Sula la scena del crimine | tracce di sangue in ogni stanza più persone in casa di Mark

"Non ci sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa" il padre di Ilaria Sula ha risposto così alla lettera di Mark Samson, il ventitreenne accusato dell'uccisione della figlia.

L'ex fidanzato della studentessa potrebbe averla uccisa il 25 marzo, e non il 26 come ha invece confessato.

Restano dubbi sull’esatto momento del delitto e su eventuali complici nella pulizia della scena. Gli investigatori hanno trovato sangue in più stanze, materiale per le pulizie, tracce biologiche nell’auto e abiti sporchi di sangue.