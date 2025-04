Elenchi aggiuntivi GPS 2025 tutto quello che c’è da sapere QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Lunedì 14 aprile alle 13 | 00

Da oggi 14 aprile fino al 29 aprile gli aspiranti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione potranno compilare la domanda per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II fascia, valido per l'anno scolastico 2025/26 e utilizzabile per le supplenze su posto comune e sostegno nonché per le supplenze finalizzate al ruolo su posto sostegno. L'articolo Elenchi aggiuntivi GPS 2025, tutto quello che c'è da sapere. QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Lunedì 14 aprile alle 13:00.

