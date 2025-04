Unlimitednews.it - Giovani e competenze del futuro, riparte da Milano “Build Your Future”

Riparte da Milano "Build Your Future", il programma di incontri ideato da Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con scuole e università, che lo scorso anno ha coinvolto circa 10.000 studenti di tutta Italia con l'obiettivo di ispirarli sui grandi processi trasformativi della società e dell'economia. Il primo appuntamento del 2025, organizzato all'Istituto Europeo di Design, è stato curato da Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, e Riccardo Balbo, Chief Academic Officer del Gruppo IED.