Lanazione.it - La pioggia bagna la Fiera del Fiore 2025, ma il ciambellino vola

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 aprile– La 39ª edizione delladelsi è svolta a Foiano della Chiana nel weekend del 12 e 13 aprile, portando con sé colori, profumi, arte e comunità. Il sabato pomeriggio la versione aspettando la, con i ciambellini grandi protagonisti, ha registrato una grande partecipazione e un’ottima risposta da parte di cittadini, visitatori ed espositori, confermando la validità di un progetto rinnovato e condiviso. Purtroppo, la giornata di domenica non ha potuto svolgersi come previsto a causa del maltempo che ha reso impossibile il regolare svolgimento della manifestazione. Un'interruzione forzata che ha lasciato un comprensibile rammarico, ma che non ha oscurato il valore delle esperienze vissute e delle energie messe in campo. «Ladelrappresenta l’anima viva del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Jacopo Franci – e se sabato abbiamo vissuto un pomeriggio di festa e qualità, domenica il meteo ci ha costretti a fermarci.