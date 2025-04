It.newsner.com - Ecco la ”Barbie” svedese prima dei 100.000 € di interventi

Siamo tutti favorevoli a che le persone facciano ciò che vogliono con il proprio corpo, purché non faccia male a nessun altro. Ma quando si vede l’aspetto di Alicia Almira oggi rispetto a quello che aveva, è difficile non porsi una semplice domanda: Perché?Vuole sembrare una bamboladi avere un seno a coppa J, tutto rosae unghie lunghissime, Alicia Almira sembrava la tipica bionda naturale.Ma dopo un decennio dichirurgici e procedure costate oltre 100.000 euro, la 32enne vive ora come una “bambola di plastica su misura”.Alicia, che attualmente vive nel Regno Unito, racconta che la sua trasformazione è iniziata quando era adolescente, ispirata dai personaggi dei cartoni animati e da una fascinazione infantile per l’estetica da bambola.A 18 anni ha iniziato a esplorare i tatuaggi e a 25 anni stava già mettendo da parte i soldi per il suo primo intervento estetico significativo: le protesi al seno.