Addio a Vargas Llosa, premio Nobel dalla vita romanzesca: dalle scazzottate con Garcia Marquez agli amori burrascosi

Se n’è andato Mario. Con lui si chiude un’epoca intera della letteratura mondiale, quella che seppe mettere a nudo le trame del potere, le debolezze dell’uomo e le menzogne della Storia. È morto a 89 anni, nella sua Lima, «in pace, circondatosua famiglia», come ha scritto il figlio Álvaro. Una chiusura del cerchio là dove tutto era cominciato, fra le luci dell’Oceano Pacifico e la nebbia ostinata del quartiere Barranco, che negli ultimi tempi lo aveva visto camminare piano, bastone alla mano, come un qualunque pensionato peruviano. Ma lui non fu un uomo qualunque.Nato nel nel 1936 in Perù, insieme a Julio Cortázar, Jorge Luis Borges e Gabriel García, è considerato uno dei creatori del “boom” della letteratura latinoamericana del Novecento. Nel 2010,è stato insignito delper la Letteratura “per la sua mappatura delle strutture di potere e per le sue immagini tenti della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell’individuo”.