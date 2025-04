Ale e Franz in Friuli | una serata tutta da ridere

Il duo comico più amato d'Italia è pronto a infiammare l'Arena Alpe Adria nell'ambito del Lignano Sunset Festival con il loro acclamato spettacolo "Una sera con Ale & Franz". L'appuntamento è fissato per il 10 luglio alle ore 21:30 e promette una serata all'insegna del divertimento intelligente.

