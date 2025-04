Ilfattoquotidiano.it - “Agente con il simbolo dei neonazisti polacchi al corteo pro Palestina”: indaga la Digos. Bonelli: “Inaccettabile”

Due poliziotti che partecipano alle tensioni avvenute durante la manifestazione proche si è tenuta sabato a Milano. Uno con indosso un giubbino nero con la scritta in polacco “Narodowa Duma”, cioè Orgoglio Nazionale,, come denuncia il profilo X di Osservatorio Repressione di “un gruppo neonazista polacco”. L’altro con un’altra felpa con un diverso logo che per alcuni rappresenterebbe ildel gruppo Teschi dell’Aquila, ultras di estrema destrae militantima che in realtà, con ogni probabilità, è quello di una palestra di crossfit con sede a Paderno Dugnano.È quanto si vede in alcune immagini che stanno facendo il giro del web, indignando manifestanti filopalestinesi e realtà antagoniste protagonisti delmolto partecipato di sabato. Secondo quanto riporta Repubblica lamilanese ha acquisito le immagini per identificare i due poliziotti sui quali potrebbero essere aperti procedimenti disciplinari.