Katy Perry e Lady Bezos oggi nello spazio prima missione tutta al femminile dal 1963

Katy Perry e Lauren Sánchez, fidanzata del fondatore di Amazon Jeff Bezos, sono pronte oggi 14 aprile 2025 a volare ai confini dello spazio a bordo della navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, la compagnia spaziale di proprietà di Bezos. Un viaggio tutto al femminile quello di Perry e . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La popstar statunitensee Lauren Sánchez, fidanzata del fondatore di Amazon Jeff, sono pronte14 aprile 2025 a volare ai confini delloa bordo della navicella spaziale New Shepard della Blue Origin, la compagnia spaziale di proprietà di. Un viaggio tutto alquello die .

