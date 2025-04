Una bottiglia in faccia a Van der Poel in fuga alla Parigi-Roubaix | E’ tentato omicidio VIDEO

Poel era in fuga verso la sua terza, epica, Parigi-Roubaix di fila. In fuga da quel marziano di Pogacar. E ad un certo dalla folla che lo circondava mentre andava a circa 50 km/h qualcuno gli ha lanciato una borraccia in faccia. Un gesto assurdo. L’ha ovviamente presa malissimo il campione olandese: “È inaccettabile. È tentato omicidio colposo“, ha detto in conferenza stampa. “Non possiamo lasciar perdere. Sono necessarie azioni legali. Era piena e mi ha fatto molto male. Se mi prende il naso, me lo rompe. Spero che la polizia riesca a identificare questo individuo”.Whoever threw this bidon at Mathieu van der Poel, I hope you get identified and spend some time behind bars tonight. #ParisRoubaixpic.twitter.com/Hqns9kP4xz— Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 13, 2025Come succede a molti altri ciclisti, in gara a Van der Poel era già successo di tutto: gli lanciano addosso birra, urina, gli sputano. Ilnapolista.it - Una bottiglia in faccia a Van der Poel in fuga alla Parigi-Roubaix: «E’ tentato omicidio» (VIDEO) Leggi su Ilnapolista.it Mathieu Van derera inverso la sua terza, epica,di fila. Inda quel marziano di Pogacar. E ad un certo dfolla che lo circondava mentre andava a circa 50 km/h qualcuno gli ha lanciato una borraccia in. Un gesto assurdo. L’ha ovviamente presa malissimo il campione olandese: “È inaccettabile. Ècolposo“, ha detto in conferenza stampa. “Non possiamo lasciar perdere. Sono necessarie azioni legali. Era piena e mi ha fatto molto male. Se mi prende il naso, me lo rompe. Spero che la polizia riesca a identificare questo individuo”.Whoever threw this bidon at Mathieu van der, I hope you get identified and spend some time behind bars tonight. #Parispic.twitter.com/Hqns9kP4xz— Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 13, 2025Come succede a molti altri ciclisti, in gara a Van derera già successo di tutto: gli lanciano addosso birra, urina, gli sputano.

