China First? No grazie Scrive Edward Lucas

I pilastri economici, militari e filosofici dell’ordine mondiale post-bellico sono in rovina. Eppure, attraverso il fumo che si alza sopra le macerie, rimane l’imperativo geopolitico: competere o cedere.Questo vale da entrambe le sponde dell’Atlantico, sebbene le interpretazioni siano nettamente diverse. Dal punto di vista degli Stati Uniti, l’era dell’egemonia sussidiata è finita. I contribuenti americani non dovranno più sostenere i costi e i rischi di difendere alleati ingrati e parassiti. Né accetteranno un sistema economico globale che prosciuga i loro posti di lavoro e la loro società. Non rivestiranno ulteriormente valori elitari e antiquati, che mascherano tali oneri con un linguaggio santimonioso di dovere. Da questo punto di vista, le prime settimane dell’amministrazione del presidente Donald Trump sono state necessarie per impostare la scena.