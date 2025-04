Migranti 160 sbarcati a Lampedusa aiutati da Frontex

Migranti bengalesi, sudanesi, egiziani e pakistani sono sbarcati ieri in mattinata a Lampedusa. A soccorrere il barchino su cui viaggiavano, partito da Zuara in Libia, è stata una motovedetta di Frontex. L’altro ieri sera, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati due approdi con un totale di 106 persone, fra cui donne e. Leggi su Imolaoggi.it Sessantabengalesi, sudanesi, egiziani e pakistani sonoieri in mattinata a. A soccorrere il barchino su cui viaggiavano, partito da Zuara in Libia, è stata una motovedetta di. L’altro ieri sera, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati due approdi con un totale di 106 persone, fra cui donne e.

Ne parlano su altre fonti Migranti, proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa: hotspot al collasso. Migranti, 160 nella notte a Lampedusa. Viminale: nei primi 6 mesi 2024 -60% rispetto 2023. Naufragio in area Sar Maltese: nave ong soccorre 15 persone finite in mare e recupera i cadaveri di due bimbi. Raffica di sbarchi a Lampedusa: in 851 finiscono all’hotspot. Ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 800 migranti nell’hotspot. La Croce Rossa:"Basta hotspot strapieni, serve una nuova Mare Nostrum".

Scrive msn.com: Lampedusa, sbarcati sessanta migranti: al via i trasferimenti - Sessanta migranti bengalesi, sudanesi, egiziani e pakistani sono sbarcati in mattinata a Lampedusa. A soccorrere il barchino su cui viaggiavano, partito da Zuara in Libia, è stata una motovedetta di ...

scrivolibero.it comunica: Lampedusa, ondata di sbarchi: 374 migranti arrivati in poche ore - LAMPEDUSA – È stata un'altra notte di sbarchi intensi a Lampedusa quella fra sabato e domenica, dove si sono registrati ben sette approdi, per un totale di 374 migranti. Tra arrivi autonomi e salvatag ...

Si apprende da gaeta.it: Emergenza migranti: 105 persone sbarcano a Lampedusa dopo il soccorso della guardia costiera - Maxi sbarco a Lampedusa: 105 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia, tra cui donne e minori, evidenziano la crisi umanitaria in corso e le sfide per l'accoglienza locale.