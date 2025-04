Torna il treno storico | a maggio un nuovo viaggio nel tempo sulla Novara-Varallo

treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. La seconda corsa dell'anno è in programma domenica 4 maggio. Un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di. Leggi su Novaratoday.it Sono ripartiti i viaggi a bordo dela vapore. La seconda corsa dell'anno è in programma domenica 4. Un vero e proprionellungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di.

