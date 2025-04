Lazio-Roma incidenti tra forze dell’ordine e ultras

Roma prima del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire per evitare che gruppi delle due tifoserie arrivassero a contatto, utilizzando anche lacrimogeni e idranti per disperdere i facinorosi. Il bilancio finale parla di 13 feriti tra gli agenti.Leggi anche – Torna la violenza ultras, il Viminale pronto a una stretta Panorama.it - Lazio-Roma, incidenti tra forze dell’ordine e ultras Leggi su Panorama.it Pomeriggio di scontri intorno allo stadio Olimpico diprima del derby della Capitale tra. Lesono dovute intervenire per evitare che gruppi delle due tifoserie arrivassero a contatto, utilizzando anche lacrimogeni e idranti per disperdere i facinorosi. Il bilancio finale parla di 13 feriti tra gli agenti.Leggi anche – Torna la violenza, il Viminale pronto a una stretta

