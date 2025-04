361magazine.com - Giallo Liliana Resinovich: luci puntate sul marito Visintin, sequestrate 700 lame

L’uomo è ora indagatoTiene banco ildella morte di, scomparsa il 21 dicembre 2021 e poi ritrovata priva di vita il 5 gennaio 2022. Dalle ultime indagini, riaperte, si sta analizzando un’impronta e un filo.Ora, così, è anche indagato ilSebastiano. Il corpo della donna è stato trovato avvolto in alcuni sacchi neri, chiusi con un cordino.Intanto sono state700da casa di Visentin: si pensa che l’uomo possa aver tagliato quel cordino con quelle.L’uomo, infatti, come ribadisce Repubblica, da sempre lavorava come arrotino e aveva trasferito l’attività a casa. Oltre la questione dellesono stati trovati dei capelli che devono essere analizzati.Ora il Gip di Triste è in attesa dei risultati e intanto, Claudio Sterpin, con cui la donna aveva una relazione ha detto: «Ilsapeva tutto di noi,è stata eliminata perché voleva lasciare casa».