Il 14 15 e 16 aprile si vota per le RSU; la CGIL c’è sempre

È un appuntamento importante, non solo per chi si candida, ma per tutte e tutti noi.Perché con il voto si sceglie da che parte stare. Si sceglie chi può rappresentarci davvero nei luoghi di lavoro, chi sa ascoltare, chi ci mette la faccia ogni giorno, anche lontano dai riflettori.Lac’è..Nei reparti, nei servizi, negli uffici pubblici, nelle scuole, nell’università e nell’AFAM.Con le lavoratrici e i lavoratori della sanità, degli enti locali, degli uffici dello Stato, con il personale docente e ATA, con il mondo della conoscenza e della formazione.Siamo nei tavoli di trattativa per ottenere condizioni migliori, per difendere i diritti di tutte e tutti, per far riconoscere il valore del lavoro pubblico e di chi lo porta avanti ogni giorno.Ci battiamo per carichi di lavoro sostenibili, giusti salari, stabilizzazione dei precari, orari che rispettino le persone, spazi di crescita e valorizzazione professionale.