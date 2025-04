Aiutò Messina Denaro arrestata prof

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30 Nuovo arresto in Sicilia nelle indagini sulla trentennale latitanza del boss Matteo. La Dda palermitana ha ottenuto l'arresto di un'insegnante 40enne, che ebbe una relazione coned è ora accusata di favoreggiamento aggravato. Nipote del boss Lupino, avrebbe fornito a"sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale"a Campobello, Mazara e altre località del Trapanese, facendogli da "staffetta e scorta con la propria vettura per spostarsi in modo riservato", scrivono i Pm.