Incidente a Rodengo Saiano perde il controllo dell’auto e va fuori strada | morto un settantenne

Brescia – Un uomo di 70 anni èa seguito di unle avvenuto lunedì mattina a, in provincia di Brescia. Lo schianto è avvenuto poco dopo le nove in via Colombaia, unarettilinea che passadal centro abitato. Non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma non sembra che l’urto abbia coinvolto altri veicoli e ilè l’unica persona rimasta coinvolta: al momento, non sono note le sue generalità. L’allarme è arrivato alla centrale operativa dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 9.18 e sul posto sono state inviate due automediche e un’ambulanza. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’uomo e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe aver avuto un malore alla guida oppure potrebbe aver perso ildel veicolo, per altre ragioni ancora da appurare, finendo