Oasport.it - Monte Carlo day 8: Alcaraz alza la coppa, Sinner è libero di allenarsi

Lo spagnolo torna a vince un torneo importante dopo 9 mesi. Musetti non al meglio fisicamente si arrende ma vede la top 10. E intanto il n. 1 del mondo può iniziare senza vincoli la preparazione per Roma. Vi aspettiamo alle 9:30 in diretta a TennisMania