Internews24.com - Hoeness carica il suo Bayern: «Inter? L’unico modo per vincere è che tutti eccellano. Non ho mai visto una serie di infortuni così…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl presidente onorario delMonaco, Uli, ha voluto dire la sua in vista della gara di ritorno in Champions League contro l’vistato da BR “Blickpunkt Sport”, il presidente onorario delMonaco, Uli, ha parlato anche di quello che sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions League a San Siro contro l’.MULLER – «Sarebbe stato meglio se avesse preso la decisione lui e non il. Homolti grandi giocatori ritirarsi: Günter Netzer, Wolfgang Overath,Franz Beckenbauer, Gerd Müller. Alla fine, è andato tutto in pezzi perperché non volevano accettare di non essere bravi quanto avrebbero voluto.” Non bastavano 15 minuti di quattro o cinque partite all’anno. Un contratto con ilMonaco dura 365 giorni. L’o club ha preso la decisione all’unanimità.