Ecoambiente e Eda donano la prima ecoteca salernitana al parco Pinocchio

Tempo di lettura: 3 minutiOltre cinquecento bambine e bambini hanno preso parte a “Greel – il Regno della Carta e del Cartone”, l’iniziativa promossa daSalerno Spa, società che opera in regime di affidamento in house providing dell’Ente d’Ambito della Provincia di Salerno per la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il progetto si è svolto, sabato 12 e domenica 13, negli spazi del, gestito da Salerno Solidale Spa, dove tantissime famiglie hanno deciso di portare i loro bambini per partecipare a momenti di informazione e giochi interattivi sul riciclo della carta. Greel rientrava nella V edizione della Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr.